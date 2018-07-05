Ученые назвали болезни трудоголиков в юбках

Исследования говорят о том, что представительницы слабого пола, работающие более 45 часов в неделю, могут заболеть диабетом. Риск его развития у них увеличен более чем на 60%. Пишут «Известия» со ссылкой на Science Daily.

Анализ проводился 12 лет. Учены следили за состоянием здоровья 7 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 35 до 74 лет.

Первая группа женщин работала от 15 до 43 часов в неделю, вторая — 34−40 часов, третья — 41−44 часа, а четвертая — 45 часов и более ежедневно. Оказалось, что последние 63% чаще страдали от диабета, чем другие.

Длинный рабочий день, вкупе с домашними делами вызывает хроническую стрессовую реакцию. В результате это увеличивает риск гормональных сбоев.