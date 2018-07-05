Четверо призывников из Пензы отобраны для секретной службы (видео)

Очередная партия пензенских призывников отправилась по местам несения службы. География, как всегда, обширна — от Калининграда до Владивостока. В личных делах некоторых новобранцев будет стоять гриф «секретно», такие требования в научных ротах.

Их только призвали на военную службу, но они уже научились воинскому приветствию, стойке «смирно» и другим базовым составляющим армейской жизни. Там же на плацу им присвоили первое воинское звание — рядовой. Из 65 человек несколько отправятся на Черноморский флот в Севастополь. Четверо новобранцев отобраны для секретной службы в научных ротах.

«Сначала хотел после магистратуры идти в аспирантуру, но по сложившейся ситуации решил сразу податься в научную роту. Потом решу, дальше служить или вернуться в Пензу», — рассказал призывник Вадим Дмитров.

Остальные призывники отправятся служить в РВСН [ракетные войска стратегического назначения], нацгвардию и войска связи. Эти части разбросаны, в основном, по Центральной России — Сергиев Посад, Москва, Ульяновск. В городе на Волге специальность связиста будет осваивать Денис Ратников из Пачелмы. В этот волнительный день его подержала мама.

«Переполняет чувство гордости, конечно, красиво смотрится в форме, но надо еще год выдержать. В принципе, недалеко от дома, можно будет съездить, особенно на присягу», — сказала она.

65 новобранцев войдут в число тех семи сотен пензенцев, которые уже отправились к местам службы во время весеннего призыва. Еще столько же военкомат должен набрать до 15 июля, крайней даты призывной кампании.

«Весенний призыв немного отличается от осеннего. Отправляем ребят не только со школьной скамьи, но и тех, кто прошел подготовку по военно-учебной специальности при школе ДОСААФ», — рассказал военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

На торжественном построении поблагодарили тех, кто уже отслужил, их родителям вручили грамоты со словами благодарности «За достойное воспитание сыновей». Текст из них зачитали перед всем строем.

После построения — несколько минут на общение с родственниками и друзьями и в путь. Впереди — целый год неизведанной армейской жизни.

Сообщает телеканал «Экспресс».