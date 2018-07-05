Пензенец избил приятеля до смерти и вынес тело на улицу

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 3 апреля ранее судимые двое мужчин и женщина выпивали. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры пошел спать и проснулся от того, что гость бил его по лицу.

Разозлившись, мужчина избил обидчика. После этого он проверил состояние приятеля и понял, что в порыве гнева совершил убийство. Вместе с подругой он вынес тело на улицу и оставил на лавочке у подъезда.

В результате мужчине назначили девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу.