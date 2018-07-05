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В Саратове со дна Волги поднимут семь кораблей

5 июля в 17:28 182 просмотра

В Саратовской области выданы первые разрешения на подъем затонувших судов.

Как сообщает портал «СарБК», эти мероприятия пройдут в рамках реализации программы по оздоровлению Волги. По информации отдела водных ресурсов по Саратовской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления, ИП Кулапин планирует вытащить двух «утопленников» в районе Сазанки и одного у берегов Энгельса; «Роза ветров» — два речных транспорта у села Михайловка Марксовского района; «СтройС» — один объект в черте Энгельса; «Полимер» — один у спуска улицы 2-й Садовой.

По данным областного министерства природных ресурсов и экологии, на дне саратовской акватории лежат 72 корабля. По поводу подъема ледокола «Саратовский» пока нет информации.


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