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В Вологде началась реконструкция Каменного моста

5 июля в 17:38 190 просмотров

С 9 июля в Вологде полностью перекроют Каменный мост.

Как сообщает портал «35 медиа» со ссылкой на городскую администрацию, 5 июля уже закрыта для пешеходов половина зоны. Ограничения будут действовать до завершения ремонта.

Каменный мост через реку Золотуха соединяет улицу Мира и площадь Революции. Он построен в конце 18 века и является памятником архитектуры федерального значения.

Стоимость контракта составляет порядка 21 миллиона рублей. В проекте — укрепление сводов, восстановление опор и перильного ограждения. Сначала строители проведут земляные и демонтажные работы, предстоит полностью вскрывать бетонные плиты, чтобы заменить большой объем кирпичной кладки.

Также по обеим сторонам моста будут убраны стены, закрывающие вид на реку Золотуху. Вместо них будет восстановлено родное кованое ограждение, а пешеходная зона после ремонта будет вымощена булыжником. Реконструкция Каменного моста должна завершиться до 31 ноября.


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