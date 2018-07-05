Видео разместили в соцсети. Медведице арбузы с флагами сборных стран-соперниц в матче. Животное после некоторых сомнений приняла решение, пишет life.ru.
|
Медведица предсказала победителя в матче «Россия-Хорватия»
Обитательница красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» медведица Аврора сделала выбор возможного победителя в матче «Россия-Хорватия» (0+), который пройдет 7 июля в рамках ЧМ по футболу.
Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе Картина дня в Telegram без спама и обсуждений Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»