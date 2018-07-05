450 просмотров

« Роев ручей» медведица Аврора сделала выбор возможного победителя в матче « Россия-Хорватия» ( 0+), который пройдет 7 июля в рамках ЧМ по футболу." data-title="Медведица предсказала победителя в матче «Россия-Хорватия» — Пенза-пресс, рунет за день">