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Медведица предсказала победителя в матче «Россия-Хорватия»

5 июля в 17:54 450 просмотров
«Роев ручей» медведица Аврора сделала выбор возможного победителя в матче «Россия-Хорватия» (0+), который пройдет 7 июля в рамках ЧМ по футболу.

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Обитательница красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» медведица Аврора сделала выбор возможного победителя в матче «Россия-Хорватия» (0+), который пройдет 7 июля в рамках ЧМ по футболу.

Видео разместили в соцсети. Медведице арбузы с флагами сборных стран-соперниц в матче. Животное после некоторых сомнений приняла решение, пишет life.ru.

Фотография: скриншот https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1132190/miedvieditsa_avrora_priedskazala_iskhod_matcha_chm_rossiia_--_khorvatiia

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