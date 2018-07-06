Пензенские прыгуны в воду выступят за сборную на первенстве мира (видео)

На первенстве Европы среди юниоров пензенским прыгунам в воду не нашлось равных. Спортсмены вернулись на Родину с медалями различного достоинства. Соревнования проходили в столице Финляндии — Хельсинки.

В составе команды выступали Максим Малафеев, Ирина Асташкина и Валерия Белова. С успешными выступлениями победителей и призеров поздравил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Прыжки в воду — базовый вид спорта, традиционно сильный для области. Поэтому, конечно, мы всегда ждем от ребят медалей», — сказал он.

На отдых времени нет, спортсмены уже приступили к тренировкам в преддверии первенства мира по прыжкам в воду, куда они отправятся в составе национальной сборной. Турнир пройдет в Киеве с 23 по 29 июля (0+).

Сообщает телеканал «Экспресс».