В Пензе обсудили вопросы национальной безопасности (видео)

В Пензенском госуниверситете за круглым столом говорили о внутренних и внешних угрозах для российского государства. Участники разговора, помимо профессорского состава, — представители Росгвардии, полиции, прокуратуры, Следственного Комитета и Русской православной церкви.

«Если при выполнении задач возникают какие-то вопросы, они должны доноситься до научного сообщества, и выходить на более высокий уровень. И, прежде всего, необходимо взаимодействовать с новым поколением», — сказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Работу с молодежью назвали главным звеном, которое может объединить усилия всех представленных на круглом столе сторон. Общая задача — не допустить до сознания молодого поколения экстремистских идей, сообщает телеканал «Экспресс».