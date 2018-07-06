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В Пензе обсудили вопросы национальной безопасности (видео)

5 июля в 20:13 202 просмотра
, помимо профессорского состава, — представители Росгвардии, полиции, прокуратуры, Следственного Комитета и Русской православной церкви.

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В Пензенском госуниверситете за круглым столом говорили о внутренних и внешних угрозах для российского государства. Участники разговора, помимо профессорского состава, — представители Росгвардии, полиции, прокуратуры, Следственного Комитета и Русской православной церкви.

«Если при выполнении задач возникают какие-то вопросы, они должны доноситься до научного сообщества, и выходить на более высокий уровень. И, прежде всего, необходимо взаимодействовать с новым поколением», — сказал заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

Работу с молодежью назвали главным звеном, которое может объединить усилия всех представленных на круглом столе сторон. Общая задача — не допустить до сознания молодого поколения экстремистских идей, сообщает телеканал «Экспресс».


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