Мэр поручил устранить недочеты при ремонте дорог в Пензе

Мэр проехал по магистралям, где ремонт завершен и убедился, что оборудована техполоса, благоустроена прилегающая зеленая зона и тротуары. Однако он обратил внимание, что дорожная разметка нанесена не везде.

Виктор Кувайцев поручил директору департамента ЖКХ Пензы Максиму Иванкину оперативно устранить недочеты, нанести разметку на отремонтированных участках от путепровода на улице 8 Марта до «Глобуса», а также на улице Стасова и ряде других, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Разметка — важная составляющая безопасности дорожного движения. Не смотря на то, что это трудоемкий и затратный процесс, мы не должны затягивать с ее нанесением», — подчеркнул он.

Кроме того, мэр оценил качество фрезерования на улице Куйбышева, а также объем выполненных работ по ремонту дорожного полотна на участке от памятника Победы до магазина «Василек».