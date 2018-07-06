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Сотрудники МЧС рассказали детям о правилах поведения у водоема (видео)

6 июля в 09:44 186 просмотров
, что вы увидите, если приедете сюда жарким летним днем, — десятки людей, которые играют или загорают на пляже, купаются в озере Спутника или катаются на вейкборде. Дети плещутся в специально отведенной зоне, строят замки из песка и бегают вдоль берега.

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В Городе Спутнике созданы условия для летнего отдыха. А потому первое, что вы увидите, если приедете сюда жарким летним днем, — десятки людей, которые играют или загорают на пляже, купаются в озере Спутника или катаются на вейкборде. Дети плещутся в специально отведенной зоне, строят замки из песка и бегают вдоль берега.

Именно они, самые маленькие, больше всего нуждаются в защите и опеке со стороны взрослых. Для них сотрудники МЧС устроили учения на пляже Спутника.

Опытный водолаз-спасатель Александр Мартынов рассказал детям из летнего лагеря при школе № 69, как вести себя, если сводит ногу, если рядом кто-то тонет, если ты сам начинаешь тонуть, как правильно заходить в воду и вести себя в ней, а также ответил на вопросы ребят.

Затем он отпустил малышей, собрав возле себя педагогов и вожатых. На специальном манекене Александр Мартынов показал им, как правильно проводить реанимацию, если несчастный случай все же произошел.

«Было очень интересно, мне понравилось! Теперь, если что-то случится на воде, я знаю, как помочь», — подчеркнул юный пензенец Тимофей Давулбеков.

«Думаю, на пляже Спутника безопасно. Здесь есть буйки, зона для детей», — отметила вожатая отряда летнего лагеря при школе № 69 Алина Трофимова.

«Действительно, пляж соответствует всем нормам и требованиям. Здесь находятся спасатели, медики. Все организовано на хорошем уровне», — подытожил инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Рожко.

Профилактические беседы с детьми будут продолжаться все лето. Уже сейчас ясно, что пляж в Городе Спутнике — одно из лучших мест для отдыха на свежем воздухе. Приходите и убедитесь!

Фотография: фото предоставлено пресс-службой "Термодом"

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