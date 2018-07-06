В Пензе рецидивист на 9 лет отправится в тюрьму за смертельные побои

Установлено, что 3 апреля компания выпивала в квартире на улице Коммунистической. Все собравшиеся были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, отметили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Когда выпивка кончилась, хозяин квартиры ушел спать. Пензенец проснулся от того, что его гость бил его по лицу. В ответ тот встал и избил дебошира, несчастный скончался. Поняв, что он умер, мужчина вместе с гостьей вынесли его на улицу и оставили на лавочке около подъезда.

В результате рецидивисту назначили девять лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на год после отбывания основного наказания. Приговор не вступил в законную силу.