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Пензенцы возложили цветы к бюсту Михаила Лермонтова

6 июля в 10:24 112 просмотров
(0+). В одноименном сквере великого русского поэта утром 6 июля развернулась выставка народных умельцев, звучат музыка и песни.

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В Пензе начались торжества в рамках всероссийского Лермонтовского праздника (0+). В одноименном сквере великого русского поэта утром 6 июля развернулась выставка народных умельцев, звучат музыка и песни.

Глава города Валерий Савельев поздравил собравшихся в сквере с Праздником поэзии и зачитал стихотворение М. Ю. Лермонтова «Нет, я не Байрон».

«В стихах он прославлял Россию и Пензенскую область. Прекрасно играл на скрипке, писал музыку, его талант многогранен», — также отметил он.

«Мы знаем, что он почитаем не только в России. Он дорог нам тем, что любил русский народ, природу. Можно сказать прямо, что это великая благодать, к которой мы прикасаемся. Нужно, чтобы это перешло к нашим потомкам. Все дальше от нас время, когда он жил и творил, но все больше земляков чтут его память», — сказал глава администрации города Виктор Кувайцев.

Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова отметила, что праздник проводится в регионе уже в 47 раз, и ежегодно он собирает тысячи людей.

«Лермонтов много для нас значит. Он родился гением, в 26 лет стал классиком. Нас переполняет счастье от того, что он жил на Пензенской земле. Ему много дал Кавказ, он родился в Москве, но, говоря о родине, имел в виду Тарханы. Лермонтов есть и будет всегда в наших душах, сердцах, в истории России и мира», — подчеркнула она.

Пензенцы возложили цветы к бюсту поэта, после началась концертная программа. А в субботу, 7 июля, в музее-заповеднике «Тарханы» пройдет всероссийский Лермонтовский праздник (0+).


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