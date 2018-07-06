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Потребительскую корзину приведут к нормам здорового питания

6 июля в 11:41 310 просмотров
, продуктов и фруктов, говорится в докладе ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

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Минтруд пересмотрит содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. В перечне к 2021 году планируют увеличить количество мяса, продуктов и фруктов, говорится в докладе ведомства, с которыми ознакомились «Известия».

В потребительскую корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость последнего не регламентирована и рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Чиновники используют понятие потребительской корзины при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

Для «оздоровления» нации и улучшения качества жизни министерство планирует сократить количество круп и мучного, значительно увеличив при этом долю фруктов, овощей и других полезных продуктов в наборе. При этом, как отмечают эксперты, цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.


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