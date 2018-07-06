Банкам разрешат операции на базе блокчейна в 2019 году

Банк России занимается подготовкой законодательной базы для использования технологии блокчейна в расчетах. Она станет доступна в следующем году и ускорит проведение операций, снизит затраты кредитных организаций, сообщают «Известия».

Так, Центробанк даст возможность участникам торговой сделки использовать цифровые аккредитивы и смарт-контракты. Эти инструменты на блокчейн-платформе «Мастерчейн» появятся уже в 2018 году, а в 2019 году технология станет доступной для массового применения, пояснила управляющий директор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова.

Отмечается, что на данный момент аккредитив, как инструмент для безопасной торговой сделки, является сложным и дорогим инструментом.

Использование технологии блокчейн позволит значительно увеличить скорость расчетов, сократит расходы на предоставление и хранение бумажных документов, а также уменьшит риски фальсификации и утери документов, объяснили в банке ВТБ.