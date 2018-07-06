Пензенцев в индивидуальном порядке приглашают на диспансеризацию

Жителям области, которые должны пройти диспансеризацию, направляются индивидуальные приглашения. Для того, чтобы избежать очередей в поликлиниках, информирование населения происходит не за один раз, а постепенно. В первом и втором квартале страховые представители уже оповестили более 173 тысяч человек, подлежащих обследованию в 2018 году.

Сейчас сформированы списки для уведомления пензенцев на третий квартал. Узнать, как и в каком порядке можно пройти обследование, смогут более 105 тысяч застрахованных граждан через SMS, электронную почту, телефон и почтовое сообщение.

С начала года на территории области диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 103 538 человек, это 46% от установленного годового плана.

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