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Пензенцев в индивидуальном порядке приглашают на диспансеризацию

6 июля в 12:35 334 просмотра

В Пензенской области проводится масштабная кампания по информированию граждан о необходимости прохождения диспансеризации.

Жителям области, которые должны пройти диспансеризацию, направляются индивидуальные приглашения. Для того, чтобы избежать очередей в поликлиниках, информирование населения происходит не за один раз, а постепенно. В первом и втором квартале страховые представители уже оповестили более 173 тысяч человек, подлежащих обследованию в 2018 году.

Сейчас сформированы списки для уведомления пензенцев на третий квартал. Узнать, как и в каком порядке можно пройти обследование, смогут более 105 тысяч застрахованных граждан через SMS, электронную почту, телефон и почтовое сообщение.

С начала года на территории области диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 103 538 человек, это 46% от установленного годового плана.

В случае возникновения вопросов звоните по телефону 8−800−100−80−44.


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