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Тревога за гибнущий пруд в Иссинском районе оказалась напрасной

6 июля в 15:09 174 просмотра
ужасающие фотографии: мертвая рыба лежит в измельчавшем водоеме.

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Средневолжское управление Росрыболовства проверило пруд в Иссинском районе Пензенской области после жалобы пензенца. Мужчина разместил в соцсетях ужасающие фотографии: мертвая рыба лежит в измельчавшем водоеме.

Через несколько дней после публикации информагентства начальник управления вместе с госинспектором выехали на место. В адрес редакции пришел официальный ответ по результатам проверки.

Установлено, что пруд расположен на ручье Ржавец, собственником водоема является местный житель. По его словам, во время весеннего паводка одна из четырех водовыпускных труб забилась илистыми отложениями.

«При наступлении пика паводка водосбросное устройство не справлялось с пропуском и паводковые воды пошли через гребень плотины, частично размыв сухой откос ГТС. В июне собственник провел сработку (спуск) пруда, которая завершилась 27 июня. Тело плотины было восстановлено. 3 июля началось заполнение пруда, в день проверки, 4 июля, вода продолжала прибывать», — сказано в документе.

При осмотре места проверяющие также заметили мертвую рыбу, ее вес составил около 30 граммов каждая. На пруду были рыбаки, которые рассказали, что лов идет, им удалось поймать уклею и карпов по полкило.

«Полная сработка пруда была необходима для его дальнейшего существования. Частичная гибель водных биоресурсов при этом все же произошла, но, в основном, рыба в пруду осталась в живом виде, что подтверждается уловами рыболовов-любителей. Большого отрицательного воздействия на экосистему водного объекта не произошло. При заполнении пруда водой она восстановится на прежнем уровне», — пояснили в Средневолжском управлении Росрыболовства.

Фотография: Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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