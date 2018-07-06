Пензячка не предупреждала партнеров о наличии ВИЧ-инфекции

В Пензе 23-летнюю местную жительницу осудили за то, что она не предупредила половых партнеров о наличии ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пензячка заразилась ВИЧ в подростковом возрасте и в августе 2016 года встала на учет в центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями. Сотрудники организации предупредили девушку об уголовной ответственности в случае, если она поставит другого человека в опасность заражения.

Но это не помешало пензячке несколько раз вступить в интимную связь с двумя мужчинами без средств защиты, не предупредив их о заболевании. «Жертвам» повезло, результаты тестов на ВИЧ оказались отрицательными.

Девушке назначили два года ограничения свободы, в течение этого времени она не имеет права выезжать из города. Приговор не вступил в законную силу.