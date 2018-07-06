Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
Взрывной дисконт на топливо
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе рецидивист на 9 лет отправится в тюрьму за смертельные побои
Пензенец избил приятеля до смерти и вынес тело на улицу
Пензенец попался на удочку лжестроителя
Бессоновец накинулся на сына с маникюрными ножницами
Никольчанин получил срок за пьяную езду
Городищенец поплатился здоровьем за сравнение возлюбленной с бывшей
Кузнечанку обвинили в краже денег с карты ребенка
Малосердобинец поплатился за сбор и хранение наркотиков
Сердобчанин заплатит за размещение в соцсети экстремистского ролика
В Пензе стажер колонии заплатит штраф за передачу телефонов заключенному

Пензячка не предупреждала партнеров о наличии ВИЧ-инфекции

6 июля в 17:31 576 просмотров
, что она не предупредила половых партнеров о наличии ВИЧ-инфекции.

" data-title="Пензячка не предупреждала партнеров о наличии ВИЧ-инфекции — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе 23-летнюю местную жительницу осудили за то, что она не предупредила половых партнеров о наличии ВИЧ-инфекции.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, пензячка заразилась ВИЧ в подростковом возрасте и в августе 2016 года встала на учет в центр профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями. Сотрудники организации предупредили девушку об уголовной ответственности в случае, если она поставит другого человека в опасность заражения.

Но это не помешало пензячке несколько раз вступить в интимную связь с двумя мужчинами без средств защиты, не предупредив их о заболевании. «Жертвам» повезло, результаты тестов на ВИЧ оказались отрицательными.

Девушке назначили два года ограничения свободы, в течение этого времени она не имеет права выезжать из города. Приговор не вступил в законную силу.


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...