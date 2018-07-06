Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
Взрывной дисконт на топливо
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
На пляжах Череповца запретили купаться из-за дождей
Аграрии со всей России изучили опыт мелиорации в Липецкой области
Екатеринбургский лемур предсказал победу сборной России над хорватами
Инвестпривлекательность Саратовской области выросла
Абоненты Tele2 снимут кино вместе с компанией Disney в России
Актрису «Доярки из Хацапетовки» избили на детской площадке — СМИ
Роскомнадзор разработал обучающие игры о защите персональных данных
В Москве обокрали уснувшего на лавке Сергея Пенкина
В кировском гей-клубе три женщины получили травмы — соцсети
Банкам разрешат операции на базе блокчейна в 2019 году

Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже

6 июля в 17:59 276 просмотров
, уроженец Пензы, Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже, которую сообщили СМИ. В новостях отмечалось, что Принца серебряного обокрали, когда он спал на лавке.

" data-title="Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже — Пенза-пресс, рунет за день">

Певец, уроженец Пензы, Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже, которую сообщили СМИ. В новостях отмечалось, что Принца серебряного обокрали, когда он спал на лавке.

Артист в видео, размещенном в его официальном аккаунте в соцсети, отметил, что все это неправда.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/Bk482D6H41q/?hl=ru&taken-by=penkinofficial

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...