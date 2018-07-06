Артист в видео, размещенном в его официальном аккаунте в соцсети, отметил, что все это неправда.
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Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже
Певец, уроженец Пензы, Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже, которую сообщили СМИ. В новостях отмечалось, что Принца серебряного обокрали, когда он спал на лавке.
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