Певец, уроженец Пензы, Сергей Пенкин прокомментировал информацию о краже, которую сообщили СМИ. В новостях отмечалось, что Принца серебряного обокрали, когда он спал на лавке.

Артист в видео, размещенном в его официальном аккаунте в соцсети, отметил, что все это неправда.