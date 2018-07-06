Сотрудники пензенской Росгвардии поделились секретами семейной жизни (видео)

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля, в 2018 году праздник проходит на официальном уровне 11 раз. Наряду со службой сотрудникам Росгвардии Пензенской области приходится сочетать в себе множество качеств, быть отчаянными бойцами, готовыми рисковать жизнью, а также образцовыми семьянинами дома.

Андрей Хомченко мечтал работать в правоохранительных органах с детства. Уже более десяти лет он служит в группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии. В его обязанности входит охрана общественного порядка, объектов, выезды по сигналам тревоги, чаще всего — в увеселительные заведения. Иногда для того, чтобы успокоить дебоширов, хватает беседы. К силовым способам убеждения, признается Андрей, прибегает только в крайних случаях, ведь прекрасно понимает, что исход любой потасовки может быть непредсказуем, а дома ждет семья.

«Супруга относится с пониманием, конечно. У нас пять мальчиков и девочка. Всем нужно уделить внимание. Супруга и дети гордятся, что работаю в Росгвардии», — сказал он.

С дежурства глава многодетного семейства возвращается то рано утром, то поздно вечером. Но домочадцы всегда встречают его у дверей. И только когда Андрей появляется на пороге, признается супруга, волнение исчезает.

«Страшно, конечно, потому что детей много, они ждут папу каждое утро, постоянно интересуются о его местонахождении, когда он придет», — рассказала супруга Андрея Хомченко Екатерина.

Для сыновей он — пример мужественности и отзывчивости. Они уже сейчас говорят, что хотят быть похожими на папу. Единственная дочка София во всем подражает маме и помогает ей поддерживать в доме уют.

«Дочка — моя главная помощница, никуда без нее. Самому младшему сейчас девять месяцев, она его кормит, переодевает, спать укладывает, гуляет. Полностью занимается им», — добавила Екатерина Хомченко.

Дмитрий и Татьяна Дорофеевы вместе не только дома, но и на работе. Оба служат в управлении Росгвардии по Пензенской области. Познакомились будущие защитники Родины еще в институте, в 2008-м, а уже через год скрепили союз узами брака. Когда Дмитрий заявил, что хочет стать военнослужащим, признается Татьяна, его решение поддержала, хотя и понимала, что будет редко видеть супруга.

«Было сложно, особенно сначала, потом привыкла. Когда сама стала служить, поняла его. Дети, глядя на нас, говорят, что тоже хотят стать военнослужащими, когда вырастут», — рассказала Татьяна Дорофеева.

Супруги Дорофеевы воспитывают двух мальчиков шести и восьми лет. Старший всерьез решил пойти по стопам родителей. Он занимается самбо, посещает специализированный спортивный лагерь. Младший сын с жизненным выбором еще не определился, но Дмитрий и Татьяна готовы поддержать любое его решение. Они на собственном опыте убедились, что главное в жизни — это поддержка семьи, ведь только вместе можно преодолеть все невзгоды, которые встречаются на жизненном пути, сообщает телеканал «Экспресс».