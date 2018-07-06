Сотрудники пензенской почты рассказали о любимой работе (видео)

8 июля в стране отметят День российской почты — праздник для тех, кто ежедневно доставляет людям письма, посылки и помогает людям поддерживать связь друг с другом на расстоянии. В Пензенском регионе в этой сфере работают более 3500 человек.

Светлану Смолькину знает, пожалуй, каждый житель частного сектора в селе Засечное. Она разносит корреспонденцию и пенсию более десяти лет. Каждый день и в зной, и в дождь она проходит около десяти километров. И это ей нравится, ведь движенье — жизнь.

«Работа нравится, в первую очередь, из-за общения с людьми, свежего воздуха, вне зависимости от климатических условий», — сказала она.

В обязанностях Елены Каракиной — много бумажных дел. Она заведует целым отделом и следит за работой каждого сотрудника, а их у нее в подчинении — десять человек. Ее рабочий день — это масса отчетов, планов и других документов, которые нужно заполнить, и конечно поток клиентов, к каждому из которых нужно найти индивидуальный подход. И это у нее получается без труда, опыт говорит сам за себя. В 2018-м году она будет отмечать 40 лет трудового стажа.

«Никогда не хотела сменить место работы, потому что люблю ее. Трудности везде бывают, надо к ним привыкать, адаптироваться, стремиться к лучшему», — рассказала она.

Большинство из тех, кто пришел работать в почтовые отделения, остается там на долгие годы. Без писем и благодарных клиентов они уже не представляют своей жизни.

«Увольнялась в 2017 году, просидела дома шесть месяцев, решила вернуться, тянет все равно», — рассказала начальник отделения связи № 72 Екатерина Денисова.

В Пензенском регионе День российской почти будут отмечать более 3500 представителей почтовой службы. И уже самое время поздравить своих коллег и загадать желание.

Конечно, этот праздник и для тех, кто работает на складах и в распределительных центрах, для водителей, которые привозят корреспонденцию в почтовые отделения, и ничуть ни меньше для тех, кто эту почту получает, сообщает телеканал «Экспресс».