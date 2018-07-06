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В Пензе 85 воспитателям выплатят по 35 тысяч рублей (видео)

6 июля в 20:16 230 просмотров
, которые подали заявку на выдачу финансовых средств в течение первых трех лет со дня трудоустройства в образовательную организацию. Решение о дополнительных денежных выплатах в региональном Законодательном Собрании депутаты приняли единогласно.

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На них могут рассчитывать те работники дошкольных учреждений, которые подали заявку на выдачу финансовых средств в течение первых трех лет со дня трудоустройства в образовательную организацию. Решение о дополнительных денежных выплатах в региональном Законодательном Собрании депутаты приняли единогласно.

«Эти 85 человек получат в октябре 2018 года единовременную денежную выплату 35 000 рублей. На финансирование данных расходов из бюджета Пензенской области были выделены дополнительные ассигнования в размере 3 873 600 рублей», — рассказала главный специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Татьяна Русяйкина.

Социальная помощь в таком формате воспитателям оказывается впервые. Денежную субсидию молодым специалистам будут выплачивать ежегодно в течение первых трех лет.

Стимулирующие выплаты в регионе уже получают начинающие учителя, преподаватели колледжей, педагоги дополнительного образования, сообщает телеканал «Экспресс».


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