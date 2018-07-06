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Сотрудники МЧС проверяют неофициальные зоны отдыха пензенцев (видео)

6 июля в 19:54 212 просмотров
, неисследованное дно, грязь и мусор на самих пляжах не останавливают пензенцев в жаркий день.

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С начала купального сезона в Пензенской области утонули 13 человек. МЧС проводят регулярные рейды по официально разрешенным и запрещенным зонам отдыха. Цель — предупредить и рассказать о правилах поведения у воды. Но сильное течение, неисследованное дно, грязь и мусор на самих пляжах не останавливают пензенцев в жаркий день.

В одном из десяти так называемых неприспособленных для отдыха мест, окружающие могут вовсе не заметить, что ребенку в воде может понадобиться помощь. Опыт спасателей и вовсе говорит о том, что физических сил и знаний школьников может не хватить для спасения человека, заплывшего на глубину. Из подручных средств в этом стихийном месте купания — только пластиковые бутылки. И то, в качестве спасательного круга можно использовать только пятилитровую пластмассовую емкость. Именно таков объем легких человека.

Абсолютная уверенность в собственной безопасности. Несмотря на течение, довольно сильное возле пензенской ТЭЦ, качество воды, состояние дна и десятки других факторов.

Кроме детей, существует еще одна группа риска — люди в состоянии алкогольного опьянения.

«Можно судить только по поведению, — координация нарушена, либо невнятная речь. Окружающим не следует оставаться равнодушными, потому что человек может утонуть, нужно следить, чтобы он не заходил в воду или вышел из нее, если уже оказался там, а лучше вызвать полицию», — сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Марат Мурсяев.

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций в своих рейдах по возможности пытаются распознать людей в состоянии алкогольного опьянения и вызвать сотрудников полиции, но доказать, что человек пьян получается далеко не всегда.

Параллельно сотрудники полиции проводят собственные рейды, нацеленные именно на то, чтобы прекратить распитие алкоголя. Одна такая проверка вдоль небольшого участка берега в жаркий день — это около пяти составленных протоколов. Но, естественно, в таких стихийных местах купания главное, — это вопрос личной ответственности.

Cообщает телеканал «Экспресс».


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