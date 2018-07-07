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На Лермонтовский праздник в Тарханы приехал Захар Прилепин

7 июля в 10:56 594 просмотра
(0+). По традиции, они развернутся в музее-заповеднике Тарханы.

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7 июля в Пензенской области продолжаются торжества в рамках всероссийского Лермонтовского праздника поэзии (0+). По традиции, они развернутся в музее-заповеднике Тарханы.

Как сообщает с места событий главный редактор ИА «Пенза-Пресс» Елена Юсупова, на праздник прибыл известный писатель Захар Прилепин. Ранее его визит никак не анонсировался, он связан с тем, что Прилепин стал лауреатом Лермонтовской премии за свое творчество. Он прибыл своим ходом, и в настоящее время для него проводят индивидуальную экскурсию по Тарханам.

Приветствуя директора музея-заповедника Тамару Мельникову, писатель признался, что хотел приехать сюда со своей семьей, однако обстоятельства сложились так, что этим планам не удалось воплотиться. Он сказал, что в следующий раз обязательно прибудет в Тарханы с женой и детьми.

Также в музей-заповедник вместе с губернатором Иваном Белозерцевым приехали депутат Госдумы Леонид Левин и космонавт Александр Самокутяев. Летчик рассказал журналистам о том, как учил иностранных коллег читать стихотворение Михаила Лермонтова «Белеет парус одинокий…».

Кроме того, на праздник прибыли заслуженный артист России Сергей Маховиков, российская певица Марина Девятова, актер, певец и композитор Глеб Матвейчук, оркестр волынщиков из Москвы, заслуженный артист республики Крым, поэт Константин Фролов, член Союза писателей России и Чеченской республики, поэт, переводчик Адам Ахматукаев, Лауреат Всероссийских и Международных вокальных конкурсов, солистка квартета народных инструментов «Губернiя» Марта Серебрякова.

В 11.00 начнется возложение цветов на могилу поэта на территории второго комплекса музея-заповедника. С подробной программой Лермонтовского праздника (0+) можно ознакомиться здесь.


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