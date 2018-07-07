В сквере Дружбы появился спортобъект для занятий воркаутом

7 июля мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел новый спортивный объект, установленный в сквере Дружбы, для занятий силовыми видами спорта, в том числе — воркаутом.

«Площадка представляет собой комплекс брусьев и турников и оборудована мягким прорезиненным покрытием. Объект начал работу две недели назад, и уже сегодня можно говорить о его востребованности, что подтвердили местные любители активного образа жизни в беседе с главой администрации Пензы», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев лично опробовал гимнастические снаряды и оценил качество покрытия комплекса. Он поручил главам районных администраций определить точки, где установка подобных объектов будет наиболее востребованной.

«Спортивные площадки должны быть в каждом районе. Их преимущество — в доступности, что позволит нам привлечь молодежь к активному времяпровождению на свежем воздухе. Нужно к этому стремиться», — подчеркнул он.