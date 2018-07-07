На ул. Клары Цеткин начали благоустраивать дворы

В настоящее время завершены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций, которые будут проводить благоустройство дворов. Все мероприятия будут вестись под надзором организации, осуществляющей технический контроль.

«Так, в квадрате домов улицы Клары Цеткин, 37, 39, 41, 43, 45 и улицы Менделеева, 3 запланировано провести асфальтировку придомовой территории, дороги, входных групп, пешеходных дорожек, замену бордюрного камня. На эти цели выделено 5 659 923,87 рублей. Также здесь будут установлены малые архитектурные формы — 33 лавочки и 22 урны, на что будет затрачено еще более 270 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В дополнительном перечне — асфальтирование парковок и дополнение игровыми элементами детской площадки при софинансировании жителей в размере 5%.

Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что благоустройство некоторых участков не вошло в проект. Ситуация возникла из-за безучастного отношения жителей домов, пользующихся парковочным пространством.

«Еще раз донесите до горожан, что они могут, вложив всего пять процентов от суммы, благоустроить парковочные места. Инициируйте собрание собственников, чтобы услышать мнение большинства. В любом случае нельзя пускать ситуацию на самотек. Эти участки можно привести в порядок с помощью недорогих вторичных материалов. Тогда грязь с них не будет распространяться по всей дворовой территории. Нам предстоит большая работа по благоустройству дворов, которая должна быть комплексной», — дал поручение главе Железнодорожного района Олегу Денисову и начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину мэр.

В остальных районах Пензы реализация программы «Формирование современной городской среды» начнется до середины июля.