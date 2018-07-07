Глеб Матвейчук в Тарханах спустился со сцены и пел со зрителями

В Зеленом театре Тархан 7 июля в День поэзии перед гостями праздника выступил актер и певец Глеб Матвейчук.

Артист признался журналистам перед выступлением, что в музее-заповеднике он — впервые, и поделился впечатлениями.

«Потрясающие люди, потрясающая атмосфера. Идет просто колоссальная энергия. Вижу, как люди смотрят, как они чувствуют то, что происходит на сцене. Конечно, хочется с ними поделиться, пообщаться. И погода сегодня прекрасная», — отметил он.

Глеб Матвейчук рассказал о том, что является поклонником творчества великого поэта Михаила Лермонтова.

«Таких людей у нас можно по пальцам пересчитать — такого полета, такого колоссального масштаба. Сколько он смог сделать за столь короткое время, это просто в голове не укладывается. Некоторые за две и три жизни не смогли бы столько сделать, сколько сделал он», — сказал исполнитель.

На вопрос представителей СМИ о том, не хочет ли он включить в своей репертуар романс на стихи Лермонтова, Глеб Матвейчук сообщил, что такие планы есть, и они могут воплотиться уже весной, на сольном концерте.

Зрители, особенно молодежь, встретили появление певца на сцене с восторгом. Он блестяще исполнил ряд русских романсов. Ему подпевали гости праздника, некоторые вставали с мест, чтобы поддержать исполнителя. Он спустился со сцены и пел у рядов со зрителями.

После выступления Глеба Матвейчука обступили поклонницы, желавшие получить автограф и фото на память.

О том, как проходил Лермонтовский праздник, можно почитать здесь.

Для гостей Дня поэзии также спела Марина Девятова. Видео ее выступления можно посмотреть, перейдя по ссылке.

В Зеленом театре со стихами покойного поэта Андрея Дементьева, не один десяток лет черпавшего вдохновение в Тарханах, выступила его вдова Анна Пугач. Строки из его произведений цитировал и глава региона.

Праздник в свой день рождения посетил Захар Прилепин. Губернатор вручил ему Лермонтовскую премию, зрители поздравили его бурными аплодисментами. О других почетных гостях праздника можно почитать, пройдя по ссылке.

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