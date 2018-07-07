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Леонид Левин подарил Тарханам садовые шахматы

7 июля в 18:02 250 просмотров
, информационным технологиям и связи Леонид Левин стал гостем Дня поэзии в Тарханах (0+) и преподнес музею-заповеднику подарок.

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Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин стал гостем Дня поэзии в Тарханах (0+) и преподнес музею-заповеднику подарок.

Обращаясь с приветственным словом к гостям праздника, расположившимся в Зеленом театре, депутат Госдумы отметил, что поэзия Лермонтова является жемчужиной мирового романтизма и рассказывает о высших достоинствах человеческой личности.

«Его стихи говорят нам о тех талантах, которые скрыты во многих людях. Пензенская область богата красотой и талантливыми людьми, бережет и ценит их. Так и должно продолжаться. В Тарханах творчество Лермонтова бережно хранится. Я думаю, что сегодня праздник уже открыл нам новые имена и признал тех, кто заслуживает внимания. Думаю, что и в будущем мы узнаем много новых имен, которые будем уважать и любить», — сказал Леонид Левин.

Он подарил Тарханам набор садовых шахмат. Директор музея-заповедника Тамара Мельникова поблагодарила Леонида Левина за подарок, отметив, что он был блестящим шахматистом.

О том, как проходил Лермонтовский праздник, можно почитать здесь.

Для гостей Дня поэзии спели артисты Марина Девятова, Сергей Маховиков и Глеб Матвейчук.

В Зеленом театре со стихами покойного поэта Андрея Дементьева, не один десяток лет черпавшего вдохновение в Тарханах, выступила его вдова Анна Пугач. Строки из его произведений цитировал и глава региона.

Праздник в свой день рождения посетил Захар Прилепин. Губернатор вручил ему Лермонтовскую премию, зрители поздравили его бурными аплодисментами. О других почетных гостях праздника можно почитать, пройдя по ссылке.

Фотография: Фото Елены Юсуповой

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