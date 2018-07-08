Белозерцев призвал больше работать с пензенскими спортшколами
«Подслушанные истории». Пензенцы создали необычную звуковую инсталляцию
Рецензия на фильм «Идеальные незнакомцы»
«Пенза-Пресс» подарит билеты на трехдневный рок-фестиваль «Чернозем»
Вам будет интересно
Наши новости
Погода в Пензе на 8 июля
Самокутяев рассказал, почему выбрал позывным в космосе «Тарханы»
Леонид Левин подарил Тарханам садовые шахматы
На ул. 8 Марта и пр. Победы наносят горизонтальную дорожную разметку
Маховиков в Тарханах исполнил песню в поддержку сборной России по футболу
Глеб Матвейчук в Тарханах спустился со сцены и пел со зрителями
Марина Девятова в Тарханах заставила запеть Зеленый театр
Белозерцев наградил лауреатов Лермонтовской премии
Гостям Тархан рассказали, как связаны Лермонтов и Шотландия
Захар Прилепин: Мой приезд в Тарханы — подарок себе на день рождения

Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

8 июля в 09:21 112 просмотров
, любви и верности. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с этим праздников пензенцев.

" data-title="Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности — Пенза-пресс, рунет за день">

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с этим праздников пензенцев.

«Мы отмечаем этот прекрасный праздник, вспоминая святых Петра и Февронию, чья супружеская верность стала ярким символом искренней любви и преданности. Важно, чтобы и сегодня нашим нравственным ориентиром была крепкая и дружная семья — надежная основа общества, хранительница духовных устоев и богатейших культурных традиций.

В Сурском крае есть немало супружеских пар, отметивших «золотые» и «серебряные» свадьбы. Именно с них должна брать пример молодежь, учиться ответственному отношению к браку, любить и уважать друг друга.

Уверен, что для каждого из нас этот день станет хорошим поводом уделить больше заботы и внимания родным и близким, окружить их нежностью и теплом», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал жителям региона здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, благополучия, согласия и любви, сообщает пресс-служба пресс-центра облправительства.

Напомним, накануне, 6 июля, 71 супружеской паре Пензенской области губернатор вручил медали «За любовь и верность».

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/94525/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...