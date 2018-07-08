Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с этим праздников пензенцев.

«Мы отмечаем этот прекрасный праздник, вспоминая святых Петра и Февронию, чья супружеская верность стала ярким символом искренней любви и преданности. Важно, чтобы и сегодня нашим нравственным ориентиром была крепкая и дружная семья — надежная основа общества, хранительница духовных устоев и богатейших культурных традиций.

В Сурском крае есть немало супружеских пар, отметивших «золотые» и «серебряные» свадьбы. Именно с них должна брать пример молодежь, учиться ответственному отношению к браку, любить и уважать друг друга.

Уверен, что для каждого из нас этот день станет хорошим поводом уделить больше заботы и внимания родным и близким, окружить их нежностью и теплом», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал жителям региона здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, благополучия, согласия и любви, сообщает пресс-служба пресс-центра облправительства.

Напомним, накануне, 6 июля, 71 супружеской паре Пензенской области губернатор вручил медали «За любовь и верность».