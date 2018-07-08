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В Пензе нет горячей воды в 262 домах и 15 детсадах

8 июля в 13:24 266 просмотров
, а также аварийно-восстановительные работы.

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В многоквартирных домах и учреждениях Пензы проводят плановые отключения горячей воды, а также аварийно-восстановительные работы.

По данным пресс-службы администрации города на 8 июля, горячего водоснабжения (ГВС) нет в 262 жилых домах, 15 детских садах, 10 школах и двух больницах. Из них отключено от ГВС по сетям:

— ОАО «Т плюс теплосеть Пенза»: 94 жилых дома, четыре детских сада, две школы и одна больница;

— МКП «Теплоснабжение»: 106 жилых домов, шесть детских садов, четыре школы и одна больница;

— АО «Пензтеплоснабжение»: 62 жилых дома, пять детских садов, четыре школы.

График отключения горячей воды по улицам можно посмотреть здесь.


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