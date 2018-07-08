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Ливневую канализацию в Заре сделают осенью

8 июля в 13:51 200 просмотров

8 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход строительства ливневой канализации в микрорайоне Заря.

В первую очередь мэр осмотрел участок, где в рамках проектно-сметной документации был построен резервуар вместимостью 3000 кубометров. С его помощью будут собираться дождевые и талые воды со всех территорий, прилегающих к домам, построенным по программе переселения из ветхого и аварийного фонда и домам для детей-сирот. На сегодняшний день подрядная организация осуществляет вертикальную планировку участка и монтаж ограждения по периметру резервуара, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Далее градоначальник направился на объект возле ручья Безымянного в частном секторе микрорайона. Здесь ведется разработка котлована под аккумулирующий резервуар и планируется строительство очистных сооружений. Как доложил начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов, на данный момент подрядчик обустроил временную дорогу до участка и занимается закупкой необходимого оборудования.

«Реализация проекта является показателем комплексного подхода в вопросах жизнеобеспечения населения. Наряду с обустройством тепло- и водоснабжения, подключения электроэнергии мы решаем проблему не только бытовой, но и ливневой канализации. Наша цель — не допустить подтопления внутридворовых территорий. В перспективе мы будем иметь законченный цикл сбора, очистки и сброса ливневых вод по аналогии с проектами в районах Кривозерье и Шуист», — сказал Виктор Кувайцев.

Учитывая, что завершить весь комплекс работ планируется осенью, мэр поручил на протяжении всего времени поддерживать в порядке строительную площадку, расположенную в непосредственной близости к жилым домам. В этих целях он призвал активнее проводить мероприятия по благоустройству и ограждению объекта.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/stroitelstvo_livnevoy_kanalizatsii_v_zare_zavershitsya_osenyu/

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