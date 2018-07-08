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Прилепин задумался над проведением фестиваля «Традиция» на Пензенской земле

8 июля в 14:08 214 просмотров
страничке в Facebook.

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У известного писателя и общественного деятеля Захара Прилепина остались хорошие впечатления от Лермонтовского праздника в Тарханах. Об этом он написал на своей страничке в Facebook.

Вчера получил премию М. Ю. Лермонтова в Тарханах за «Взвод» (0+) и «Непохожих поэтов» (16+). Горд. Собираюсь писать второй «Взвод», где будет большая глава о Лермонтове.
Место — прекрасное, люди — прекрасные там, был совершенно очарован. И, что скрывать, отличный подарок на день рождения", — написал Захар Прилепин.

В тот же день, 7 июля, под Москвой проходил фестиваль для любителей современного искусства и музыки «Традиция». Одним из его авторов является Захар Прилепин. Из Пензенской области писатель отправился на свой фестиваль, где успел побывать на нескольких выступлениях и увидел «восхитительное действо на пруду ночное с фейерверком».

«Думаю, а не провести ли нам «Традицию» не земле Пензенской? Потому что праздники там получаются преотличные, как я увидел», — поделился мыслями с пользователями Захар Прилепин.

Напомним, известный поэт стал неожиданным гостем Лермонтовского праздника. По его словам, приехав сюда, он решил сделать себе подарок на день рождения.

Ежегодный фестиваль «Традиция» проходит под открытым небом в усадьбе Захарово. Именно там провел свое детство великий русский поэт Александр Пушкин. Фестиваль объединяет несколько площадок, на которых звучит различная музыка: фольклор, классика, рок и рэп, а также стихи Пушкина и современных поэтов, авторские лекции и острые дискуссии на актуальные темы.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/zaharprilepin

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