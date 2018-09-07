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Белозерцев обсудил с руководством РЖД поддержку пензенского регби

6 сентября в 15:42 218 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с первым замначальника департамента корпоративных коммуникаций ОАО РЖД Андреем Гуцем и председателем правления Федерации регби России Еленой Артамоновой.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия. В частности, отмечает пресс-центр облправительства, речь шла о финансировании пензенского регби.

«У нас хорошая история регби, есть талантливые ребята, но средства ограничены, а они необходимы для развития этого вида спорта в Пензенском регионе», — сказал глава региона.

Министр спорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил, что достигнуты договоренности по всем ключевым моментам поддержки школы регби и подготовки спортсменов.

«Мы достигли полного взаимопонимания с РЖД. Я благодарен руководству компании и Федерации регби за помощь. Уверен, что проект будет осуществлен и принесет прекрасные результаты», — подвел итог беседы Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/106243/

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