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Курс доллара опустился до 68,25 руб

6 сентября в 17:39 224 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 7 сентября.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 68,4628 руб. до 68,2505 руб., курс евро вырос с 79,1362 руб. до 79,3685 руб.

Золото будет стоить 2 642,60 рублей за грамм, серебро — 31,30, платина — 1 733,50, палладий — 2 157,00 руб./гр.


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