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В Пензе обсудили вопросы подготовки мусульманских священнослужителей

6 сентября в 15:59 260 просмотров

6 сентября в правительстве Пензенской области обсудили проблему нехватки молодых квалифицированных кадров в мусульманских объединениях.

Об этом рассказал председатель регионального духовного управления мусульман Пензенской области Абубякяр Юнкин.

«Мы пришли к мнению, что отечественная система исламского образования, которая начала активно развиваться при поддержке президента РФ Владимира Путина, обладает рядом преимуществ перед зарубежной. Так, в ряде мусульманских стран сейчас крайне нестабильна военно-политическая обстановка, и нет никакой гарантии безопасности наших граждан, отправившихся туда на обучение. Кроме того, никто не может гарантировать, что в духовных центрах той же Саудовской Аравии преподавание ислама дается в верном русле», — цитирует его слова пресс-центр облправительства.

Глава региона отметил, что система образования в духе традиционного ислама становится для Пензенского региона особенно значимой. Он поручил проработать возможность принятия программы целевой подготовки мусульманских священнослужителей.

«Если остро стоит проблема нехватки квалифицированных духовных наставников, нужно создавать подобную целевую программу подготовки священнослужителей. Молодым людям нужно помочь с обучением в исламском высшем учебном заведении, заключив соглашение о том, что после выпуска они будут работать в Пензенской области», — сказал Иван Белозерцев.

Он дал поручение региональному управлению внутренней политики представить ему возможные варианты решения этого вопроса в течение месяца.

«Если есть необходимость, посетите Казань, обсудите проблематику с руководством Российского исламского института», — добавил губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/106258/

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