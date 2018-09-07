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Белозерцев вошел в топ-50 самых цитируемых губернаторов

6 сентября в 16:19 246 просмотров

Индекс цитируемости губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за август составил 15 055,4.

По этому показателю он занял восьмое место среди глав субъектов Приволжского федерального округа и 45 — по России. По данным компании «Медиалогия», имя пензенского губернатора упоминали в СМИ 3 482 раза.

Лидером российского медиарейтинга за августа стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 351 859,5), в Приволжском федеральном округе больше всего писали о главе Нижегородской области Глебе Никитине (79 415,8).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 46 000 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.


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