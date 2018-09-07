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В историческом здании Вологды начались работы

6 сентября в 16:06 188 просмотров
, который сохраняет планировку Вологды, созданную при императрице Екатерине Великой, ведутся работы.

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В одном из домов, который сохраняет планировку Вологды, созданную при императрице Екатерине Великой, ведутся работы.

Как сообщает портал «35 медиа», после восьми лет затишья во дворе вологодского военного госпиталя кипит работа. Здание в конце 19 века возвел тот же архитектор, который построил современный вариант колокольни Софийского собора — Виктор Шилькнехт.

Сейчас устанавливаются новые щиты на окна, были спилены некоторые деревья и завезены материалы, как говорят рабочие, для того, чтобы установить новое ограждение.

Как сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия, здание не является объектом культуры, но это часть охраняемой исторической среды. А значит, реконструировать его без согласования с комитетом нельзя, как и совсем под запретом — снос.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=AyZD3IDHGkI

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