В историческом здании Вологды начались работы

Как сообщает портал «35 медиа», после восьми лет затишья во дворе вологодского военного госпиталя кипит работа. Здание в конце 19 века возвел тот же архитектор, который построил современный вариант колокольни Софийского собора — Виктор Шилькнехт.
Сейчас устанавливаются новые щиты на окна, были спилены некоторые деревья и завезены материалы, как говорят рабочие, для того, чтобы установить новое ограждение.
Как сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия, здание не является объектом культуры, но это часть охраняемой исторической среды. А значит, реконструировать его без согласования с комитетом нельзя, как и совсем под запретом — снос.