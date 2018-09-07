Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
В огороде растет только капуста, мотогонщикам нужны командировки — М. Шонов
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
Губернатор оценил кузнецкий «Нескучный сад»
В Пензенской области долги за газ выросли за месяц на 12 млн руб
Пензенских психологов научили выявлять потенциальных наркоманов
В Пензе наградили коллектив Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии
В Пензе 8 сентября автобусы не поедут мимо бульвара Славы
Из-за медобследования частично перекроют движение по ул. Пушкина
Коммунальная сказка. В Пензе на ул. Мира проводят комплексное благоустройство двора
В Пензе обсудили вопросы подготовки мусульманских священнослужителей
Лидин поздравил пензенцев с призовым местом на фестивале дворового спорта
Главный стилист СТС Александр Рогов запустил новое шоу

В Пензе из-за фестиваля «Садовод» на время изменят схему движения транспорта

6 сентября в 16:39 368 просмотров
«Садовод» в сквере «Славы» в Пензе будет временно изменена схема движения автобусов №№№ 5к, 13, 80, 81, 82с и 99.

" data-title="В Пензе из-за фестиваля «Садовод» на время изменят схему движения транспорта — Пенза-пресс, рунет за день">

В связи с проведением фестиваля «Садовод» в сквере «Славы» в Пензе будет временно изменена схема движения автобусов №№№ 5к, 13, 80, 81, 82с и 99.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 6 до 16 часов 8 сентября будут актуальны следующие изменения:

— движение автобусов большого класса маршрута № 82с и автобусов среднего класса маршрута № 99 при движении с ул. Тарханова будет направлено по следующей схеме: Горбатов переулок — ул. Ерик — ул. Бакунина — ул. Суворова и далее по маршруту;

— движение автобусов малого класса маршрутов №№ 5к, 80, 81 при движении с улицы Кирова будет направлено по следующей схеме: ул. Максима Горького — ул. Урицкого и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— движение автобусов малого класса маршрута № 13 будет ограничено до остановки «Центральный рынок» (ул. Чехова).

В период с 23 часов 7 сентября по 16 часов 8 сентября на участке дороги по ул. Славы (четной стороне от ул. Кирова до ул. Урицкого) будет временно прекращено движение транспорта и запрещена парковка.


Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/organizatsiya_dorozhnogo_dvizheniya_na_vremya_provedeniya_festivalya_sadovod/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...