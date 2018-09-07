В Пензе из-за фестиваля «Садовод» на время изменят схему движения транспорта

В связи с проведением фестиваля «Садовод» в сквере «Славы» в Пензе будет временно изменена схема движения автобусов №№№ 5к, 13, 80, 81, 82с и 99.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 6 до 16 часов 8 сентября будут актуальны следующие изменения:



— движение автобусов большого класса маршрута № 82с и автобусов среднего класса маршрута № 99 при движении с ул. Тарханова будет направлено по следующей схеме: Горбатов переулок — ул. Ерик — ул. Бакунина — ул. Суворова и далее по маршруту;

— движение автобусов малого класса маршрутов №№ 5к, 80, 81 при движении с улицы Кирова будет направлено по следующей схеме: ул. Максима Горького — ул. Урицкого и далее по маршрутам в обоих направлениях;



— движение автобусов малого класса маршрута № 13 будет ограничено до остановки «Центральный рынок» (ул. Чехова).

В период с 23 часов 7 сентября по 16 часов 8 сентября на участке дороги по ул. Славы (четной стороне от ул. Кирова до ул. Урицкого) будет временно прекращено движение транспорта и запрещена парковка.



