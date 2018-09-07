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Коммунальная сказка. В Пензе на ул. Мира проводят комплексное благоустройство двора

6 сентября в 17:02 302 просмотра

Мэр Пензы Виктор Кувайцев 6 сентября вместе с подчиненными осмотрел благоустройство ряда городских территорий.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Виктор Кувайцев посетил двор на улице Мира, который благоустраивают в рамках создания комфортной городской среды. В этом году проходит комплексная работа. Обустраиваются лавочки, спортивные и игровые зоны, парковочное пространство, также делается выезд на магистральную дорогу.

«Такое комплексное благоустройство оценивается в сумму от 5 до 6 млн рублей. По сравнению с теми проектами, которые были реализованы в прошлые годы, это намного дороже. Но это того стоит», — сказал мэр.

Проект разрабатывался при участии местных жителей.

Также он осмотрел парковочную зону на Западной поляне. Здесь планируется расширение дороги на ул. Попова и обустройство ливневой канализации. Затем глава администрации проследовал на ряд других городских объектов.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_realizatsiya_grazhdanskikh_initsiativ_odna_iz_osnovnykh_zadach_administratsii_gorod/

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