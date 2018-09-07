Коммунальная сказка. В Пензе на ул. Мира проводят комплексное благоустройство двора

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, Виктор Кувайцев посетил двор на улице Мира, который благоустраивают в рамках создания комфортной городской среды. В этом году проходит комплексная работа. Обустраиваются лавочки, спортивные и игровые зоны, парковочное пространство, также делается выезд на магистральную дорогу.

«Такое комплексное благоустройство оценивается в сумму от 5 до 6 млн рублей. По сравнению с теми проектами, которые были реализованы в прошлые годы, это намного дороже. Но это того стоит», — сказал мэр.

Проект разрабатывался при участии местных жителей.

Также он осмотрел парковочную зону на Западной поляне. Здесь планируется расширение дороги на ул. Попова и обустройство ливневой канализации. Затем глава администрации проследовал на ряд других городских объектов.