В Пензе наградили коллектив Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

В конгрессе принимают участие признанные специалисты отрасли, среди которых — заведующий отделом инструментальной и лучевой диагностики ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского» Валерий Сандриков. В течение двух дней они смогут оценить профессиональный уровень работы Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Пензе, которому в этом году исполняется 10 лет.

В программе международного мероприятия — проведение четырех операций, а также обсуждение актуальных вопросов в указанной сфере, сообщает пресс-центр правительства региона.

Губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к участникам конгресса, подчеркнул, что за годы работы Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе стал гордостью не только региона, но и Российской Федерации.

«Это современная клиника европейского уровня и инновационная площадка для внедрения передовых технологий в области кардиохирургии. Нет у человека ничего дороже жизни, а здесь спасают жизни тысячам больных из 80-ти регионов России, проводя самые сложные операции», — отметил он.



За самоотверженный труд, освоение и разработку новейших высокотехнологичных методов проведения операций глава региона выразил благодарность всему коллективу федерального центра и отдельно — главному врачу Владлену Базылеву. Им были вручены благодарности и благодарственные письма губернатора.