В Пензенской области долги за газ выросли за месяц на 12 млн руб (видео)

Начало отопительного сезона уже не за горами. Пензенские теплоснабжающие организации готовятся к подаче тепла. Однако до сих пор остаются нерешенными вопросы задолженностей, которые есть у управляющих компаний. Эта тема стала одной из главных в преддверии нового отопительного сезона.

Несмотря на аномально жаркую погоду в начале осени, в Пензенской области идет активная подготовка к отопительному сезону, завершается ремонт коммуникаций. По словам представителей ресурсоснабжающих организаций, тепло в домах жителей региона появится вовремя. Однако остаются нерешенными финансовые проблемы. Один из наиболее актуальных вопросов — рост задолженностей ресурсоснабжающих организаций за поставки газа. Его обсудили на заседании регионального штаба по подготовке к отопительному сезону. За август общий долг по региону вырос на 12 миллионов рублей. К примеру, компания «Пензтеплоснабжение» обязана выплатить поставщику более 200 миллионов рублей. Эта задолженность — самая большая в регионе.

«Долги за газ от прежней деятельности на этом же оборудовании не перешли в эту компанию. Три года назад задолженность была нулевая, сейчас она превышает 200 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

По словам представителя компании, рост долга в летний период — естественный процесс. Основные доходы ресурсоснабжающих организаций приходятся на зиму. Кроме того, он отметил недобросовестное выполнение своих обязательств управляющими компаниями. С начала 2018 года «Пензтеплоснабжение» подала 20 заявок на их проверку. Также на данный момент 110 миллионов рублей из 212 компания пытается взыскать с должников через суд, наложен арест на 150 счетов. Работа по взысканию средств с управляющих компаний продолжится.

Также остаются непогашенными задолженности во многих районах Пензенской области. Особо тяжелая ситуация сложилась в Каменке, где долг поставщику ресурсов превысил 20 миллионов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».