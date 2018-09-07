В Пензе для детей организовали «космический» пикник (видео)

Сотрудники областной библиотеки для детей и юношества провели для пензенских школьников и воспитанников детских садов тематический квест. Помимо площадки, где детям рассказали о правильном питании, для ребят подготовили музыкальную, литературную и спортивную зоны.

Для юных пензенцев организовали литературный пикник. Тему родители выбирали сами.

«Голосование проходило впервые. Темой пикника стали космические путешествия», — рассказала директор пензенской областной библиотеки для детей и юношества Юлия Звягина.

Пикник на свежем воздухе сразу же превратился в настоящий квест. На каждой площадке участников встречали волонтеры, которые вместе с детьми читали, танцевали, слушали музыку и даже знакомились с домашними животными — на площадке «Pet House».

«На каждой площадке можно получить информацию, которая пригодится им в дальнейшем для прохождения в квесте, к тому же везде присутствует образовательный элемент», — сказала психолог пензенской областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шашкова.

Детей учили решать головоломки и задачи. Но, главное — работать в команде. По словам родителей, это поможет малышам легче адаптироваться к школе.

«Они развиваются, много читают, им интересно это», — отметила жительница Пензы Татьяна Новоструева.

«У меня ребенок стал более активным, открытым. Ему очень нравятся такие мероприятия, посещает их с удовольствием», — рассказала жительница Пензы Мария Румянцева.

Подобные пикники в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества проходят пятый год подряд. Организаторы уверены, что останавливаться на одном формате проведения не стоит, и к Новому году планируют расширить тематику и обновить мероприятие, сообщает телеканал «Экспресс».