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День знаний стал ярким праздником для всех жителей Спутника (видео)

7 сентября в 10:15 218 просмотров
, который начался с торжественной линейки, завершился ярким праздником на набережной. Школьники и их родители участвовали в соревнованиях, пели и танцевали до самого вечера.

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В Городе Спутнике День знаний, который начался с торжественной линейки, завершился ярким праздником на набережной. Школьники и их родители участвовали в соревнованиях, пели и танцевали до самого вечера.

На фонтанной площади проходил чемпионат по брейк-дансу. Школьники разделились на две группы. Одни азартно боролись за победу, другие не менее азартно болели за понравившихся танцоров.

«Ребята здорово выступали, дошло даже до трех тайм-брейков. Вообще, вся активная, яркая, интересная жизнь здесь», — отметила член жюри Марина Паприка.

Затем на сцену вышли юные артисты, которые подготовили детский концерт.

«Мои воспитанники выступили на очень хорошем уровне. Думаю, жителям Спутника понравился наш концерт», — поделилась руководитель клуба «Я сам» Антонина Финогеева.

С наступлением вечера ритм музыки изменился. На сцену вышел диджей, который буквально взорвал публику зажигательными сетами. Добавило огня и эффектное фаер-шоу.

«Гуляем всем Спутником. Сегодня здесь и молодежь, и родители с детьми. Здесь круто!» — рассказал диджей Danilin.

Учебный год начался, школьники сели за парты и приступили к занятиям. Но праздники в Спутники не закончились. Впереди много интересных событий: конкурсов, концертов, соревнований. Узнать о них вы можете на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша». Следите за обновлениями!


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