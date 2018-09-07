День знаний стал ярким праздником для всех жителей Спутника (видео)

На фонтанной площади проходил чемпионат по брейк-дансу. Школьники разделились на две группы. Одни азартно боролись за победу, другие не менее азартно болели за понравившихся танцоров.



«Ребята здорово выступали, дошло даже до трех тайм-брейков. Вообще, вся активная, яркая, интересная жизнь здесь», — отметила член жюри Марина Паприка.



Затем на сцену вышли юные артисты, которые подготовили детский концерт.



«Мои воспитанники выступили на очень хорошем уровне. Думаю, жителям Спутника понравился наш концерт», — поделилась руководитель клуба «Я сам» Антонина Финогеева.



С наступлением вечера ритм музыки изменился. На сцену вышел диджей, который буквально взорвал публику зажигательными сетами. Добавило огня и эффектное фаер-шоу.



«Гуляем всем Спутником. Сегодня здесь и молодежь, и родители с детьми. Здесь круто!» — рассказал диджей Danilin.



Учебный год начался, школьники сели за парты и приступили к занятиям. Но праздники в Спутники не закончились. Впереди много интересных событий: конкурсов, концертов, соревнований. Узнать о них вы можете на сайте penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша». Следите за обновлениями!