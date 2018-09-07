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В России снизился средний платеж по ипотеке

7 сентября в 10:39 252 просмотра

Средний платеж по ипотеке у россиян сократился на 3% и составил 16,7 тыс. рублей.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средняя ставка по ипотеке в августе достигла отметки в 9,62%, а средний размер жилищного кредита по отрасли составляет 1,3 млн рублей.

Это привело к росту ипотечных портфелей в структурах кредитов банков вдвое, хотя платежеспособность россиян не выросла.

По словам экспертов, размер платежа сократился благодаря снижению ставок в экономике. Дальнейшего снижения ждать не приходится из-за экономической ситуации и возможного повышения ключевой ставки Центробанком.


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