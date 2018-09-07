В России снизился средний платеж по ипотеке

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Средняя ставка по ипотеке в августе достигла отметки в 9,62%, а средний размер жилищного кредита по отрасли составляет 1,3 млн рублей.
Это привело к росту ипотечных портфелей в структурах кредитов банков вдвое, хотя платежеспособность россиян не выросла.
По словам экспертов, размер платежа сократился благодаря снижению ставок в экономике. Дальнейшего снижения ждать не приходится из-за экономической ситуации и возможного повышения ключевой ставки Центробанком.