Личный кабинетом ООО «ТНС энерго Пенза» воспользовались более 500 организаций

Личный кабинетом бизнес-клиента, который не так давно запустило ООО «ТНС энерго Пенза» на своем официальном сайте, воспользовались более 500 организаций.

Как сообщает пресс-служба компании, сервис запустили в марте в разделе «Бизнес-клиентам». За полгода возможностью подключения Личного кабинета воспользовались более 530 организаций.

Удобство сервиса оценили представители крупного и мелкого бизнеса, индивидуальные предприниматели. Главное преимущество Личного кабинета, которое отмечают представители бизнес-сообщества, — возможность пользоваться всеми услугами компании, не посещая центры обслуживания:

• просматривать информацию об организации и заключенных договорах;

• передавать показания по точкам учета и данные планируемого электропотребления;

• просматривать и скачивать документацию к договору энергоснабжения;

• распечатывать несколько вариантов отчетов;

• видеть историю начислений и платежей по договорам;

• отслеживать текущее состояние баланса по договорам.

Доступ к личному кабинету юридические лица могут получить подав заявление в Центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза», в котором передают показания и получают первичную документацию, либо в офис по адресу: г. Пенза, ул. Гагарина, 11б (отдел реализации электроэнергии).

«Число организаций, подключивших Личный кабинет ООО «ТНС энерго Пенза» стабильно увеличивается, и это оправданно. Экономия времени, планирование и контроль расходов, прозрачное ведение отчетности — преимущества и инструменты, предоставляемые Личным кабинетом, не только облегчают взаимодействие предприятия с поставщиком электроэнергии, но и позволяют повысить эффективность бизнес-процессов в целом, — отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

Возрастные ограничения — 18+.