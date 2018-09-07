Иван Белозерцев встретился с главой Ульяновской области

«Мне очень приятно, что я наношу ответный визит именно сейчас, в юбилейный для Ульяновской области год. Поздравляю вас с 75-летием области и хочу пожелать региону, которым вы руководите, новых успехов в социальном, экономическом и культурном развитии», — сказал Иван Белозерцев.

По его словам, регионы имеют множество точек соприкосновения и в экономике, и в социальной сфере. Сформирован деловой совет по вопросам сотрудничества предпринимателей, идет культурный обмен: эффективно взаимодействуют музеи, активно развивается туристическое направление.

«Мы уже взяли на вооружение опыт Ульяновской области по сокращению сроков оформления разрешительной документации для бизнеса, касающийся подключения к коммунальным сетям», — отметил губернатор.

Глава Ульяновского региона Сергей Морозов отметил, что в Пензенской области на высоком уровне находится здравоохранение. Ежегодно более 700 жителей ульяновского региона проходят лечение и реабилитацию на базе пензенских клиник, сообщает пресс-центр облправительства.