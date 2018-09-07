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Россияне смогут контролировать использование персональных данных

7 сентября в 11:08 210 просмотров

В России граждане смогут получить информацию об использовании их персональных данных.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на паспорт правительственной программы «Цифровая экономика», пользователи портала также смогут ввести запрет на использование данных другими лицами.

Целью создания ресурса является формирование граждан об обработке их персональных данных и должен появиться до конца этого года. Ввод в эксплуатацию запланирован на год позже.

Эксперты считают, что появление сайта поспособствует более деликатному обращению компаний с данными пользователей и позволит упростить жизнь россиян.


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