Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
В огороде растет только капуста, мотогонщикам нужны командировки — М. Шонов
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
Представитель Юлии Самойловой опроверг слухи о ее эмиграции
В Госдуму внесли пакет поправок по изменениям пенсионного законодательства
Россияне смогут контролировать использование персональных данных
В России снизился средний платеж по ипотеке
Налоговый мораторий в России сохранится еще на шесть лет — Медведев
В Саратовской области привили от гриппа более 30 тыс чел
В октябре интернет засбоит по всему миру
В историческом здании Вологды начались работы
Россияне в Сети осудили решение Юлии Самойловой уехать из страны
Москва может захватить рынок зерна ЕС, но Вашингтон против

Полпредом президента РФ в ПФО стал Игорь Комаров

7 сентября в 11:11 330 просмотров

Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее эту должность занимал Михаил Бабич, он покинул пост в связи с назначением послом в Беларуси. Исполнял обязанности полпреда Игорь Паньшин.

Игорь Комаров родился в 1964 году в городе Энгельсе Саратовской области. До назначения полпредом работал заместителем министра науки и высшего образования РФ, а до этого возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...