Полпредом президента РФ в ПФО стал Игорь Комаров

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее эту должность занимал Михаил Бабич, он покинул пост в связи с назначением послом в Беларуси. Исполнял обязанности полпреда Игорь Паньшин.

Игорь Комаров родился в 1964 году в городе Энгельсе Саратовской области. До назначения полпредом работал заместителем министра науки и высшего образования РФ, а до этого возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».