В Госдуму внесли пакет поправок по изменениям пенсионного законодательства

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок по изменениям в пенсионное законодательство. В частности, в нем есть инициатива по сохранению и расширению федеральных льгот для людей предпенсионного возраста.

«Единая Россия» тоже предложила свои поправки, кроме того, партия проводит работу по совершенствованию регионального законодательства по сохранению и расширению льгот для этой же категории населения.

Как отметил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, пакет президентских поправок — «это тот набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства». По его словам, самые важные из них — снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на заслуженный отдых для многодетных матерей.

Предложения «Единой России», добавил Турчак, касаются досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранения сроков назначения накопительной пенсии, проведения ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и др.

Кроме того, в бюджет Пенсионного фонда будут направляться средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. По словам секретаря генсовета, за шесть лет их объем составил более 1,2 млрд рублей.

«Есть решение генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к президенту РФ, и президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет», — заявил Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР уточнил, что это первый пакет поправок «Единой России» в пенсионный законопроект. Работа будет продолжена в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта в Госдуме — до 24 сентября.