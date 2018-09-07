В Госдуму внесли пакет поправок по изменениям пенсионного законодательства

«Единая Россия» тоже предложила свои поправки, кроме того, партия проводит работу по совершенствованию регионального законодательства по сохранению и расширению льгот для этой же категории населения.
Как отметил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, пакет президентских поправок — «это тот набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства». По его словам, самые важные из них — снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на заслуженный отдых для многодетных матерей.
Предложения «Единой России», добавил Турчак, касаются досрочного установления страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем, сохранения сроков назначения накопительной пенсии, проведения ежегодной диспансеризации работников предпенсионного возраста и др.
Кроме того, в бюджет Пенсионного фонда будут направляться средства, полученные от конфискации средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности. По словам секретаря генсовета, за шесть лет их объем составил более 1,2 млрд рублей.
«Есть решение генерального совета о необходимости утвердить инициативу о сохранении региональных льгот на ближайшей сессии, с которой мы обратились к президенту РФ, и президент в своем обращении отдельно эту инициативу поддержал. Уже в ходе осенней сессии региональных парламентов эти законы будут приняты. В этой части сомнений нет», — заявил Турчак.
Секретарь Генсовета ЕР уточнил, что это первый пакет поправок «Единой России» в пенсионный законопроект. Работа будет продолжена в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта в Госдуме — до 24 сентября.