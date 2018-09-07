К концу октября в Заре будут сданы два дома для детей-сирот

Сейчас завершено благоустройство территории возле жилого дома № 1 — ее озеленили, высадили цветы. По словам Магомеда Агамагомедова, подготовлены документы для оформления разрешения на ввод МКД.
Виктор Кувайцев посетил стройплощадку дома № 2. Здесь идет работа по кирпичной кладке стен пятого этажа, монтируют окна, завершается электромонтаж, сообщает пресс-служба мэрии.
«В течение недели планируется закончить кирпичную кладку, с понедельника приступим к штукатурке внутренних стен», — доложил представитель компании-подрядчика.
«Необходимо подготовить график завершения полного комплекса работ к концу октября. Нужно ввести дом в эксплуатацию», — отметил мэр.