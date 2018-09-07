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К концу октября в Заре будут сданы два дома для детей-сирот

7 сентября в 12:13 240 просмотров
, как ведется строительство домов для детей-сирот в Заре.

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Мэр Виктор Кувайцев с заместителем Магомедом Агамагомедовым проверил, как ведется строительство домов для детей-сирот в Заре.

Сейчас завершено благоустройство территории возле жилого дома № 1 — ее озеленили, высадили цветы. По словам Магомеда Агамагомедова, подготовлены документы для оформления разрешения на ввод МКД.

Виктор Кувайцев посетил стройплощадку дома № 2. Здесь идет работа по кирпичной кладке стен пятого этажа, монтируют окна, завершается электромонтаж, сообщает пресс-служба мэрии.

«В течение недели планируется закончить кирпичную кладку, с понедельника приступим к штукатурке внутренних стен», — доложил представитель компании-подрядчика.

«Необходимо подготовить график завершения полного комплекса работ к концу октября. Нужно ввести дом в эксплуатацию», — отметил мэр.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_stroitelnye_ploshchadki_domov_dlya_detey_sirot/

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