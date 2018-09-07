Рецензия на фильм «Почти семнадцать»
В огороде растет только капуста, мотогонщикам нужны командировки — М. Шонов
Токсикология, психбольница, морг. К чему приводят синтетические наркотики
Отзыв на книгу «Защита от темных искусств»
Вам будет интересно
Наши новости
В Госдуму внесли пакет поправок по изменениям пенсионного законодательства
Полпредом президента РФ в ПФО стал Игорь Комаров
Россияне смогут контролировать использование персональных данных
В России снизился средний платеж по ипотеке
Налоговый мораторий в России сохранится еще на шесть лет — Медведев
В Саратовской области привили от гриппа более 30 тыс чел
В октябре интернет засбоит по всему миру
В историческом здании Вологды начались работы
Россияне в Сети осудили решение Юлии Самойловой уехать из страны
Москва может захватить рынок зерна ЕС, но Вашингтон против

Представитель Юлии Самойловой опроверг слухи о ее эмиграции

7 сентября в 12:32 182 просмотра
слух о желании исполнительницы уехать жить в другую страну.

" data-title="Представитель Юлии Самойловой опроверг слухи о ее эмиграции — Пенза-пресс, рунет за день">

Представитель певицы Юлии Самойловой опроверг слух о желании исполнительницы уехать жить в другую страну.

«Это слова одной из матерей, которые ей постоянно пишут и начинают с таких слов. Таким образом Юля хочет привлечь внимание СМИ и граждан к проблеме доступности лекарств», — пояснил журналистам телеканала «360» Василий.

Он добавил, что каких-то медикаментов недостает и самой певице, поскольку стоимость некоторых лекарств достигает 175 тысяч долларов. По его словам, с этой проблемой Юлия Самойлова хочет обратиться в Госдуму и лично к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Напомним, 6 сентября певица удивила всех постом в Instagram, в котором сообщила о готовности эмигрировать в Европу. Многие негативно отреагировали на планы артистки, напомнив ей о провале на Евровидении.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=bgBwbr_fUxA

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...