Представитель Юлии Самойловой опроверг слухи о ее эмиграции

«Это слова одной из матерей, которые ей постоянно пишут и начинают с таких слов. Таким образом Юля хочет привлечь внимание СМИ и граждан к проблеме доступности лекарств», — пояснил журналистам телеканала «360» Василий.

Он добавил, что каких-то медикаментов недостает и самой певице, поскольку стоимость некоторых лекарств достигает 175 тысяч долларов. По его словам, с этой проблемой Юлия Самойлова хочет обратиться в Госдуму и лично к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину.

Напомним, 6 сентября певица удивила всех постом в Instagram, в котором сообщила о готовности эмигрировать в Европу. Многие негативно отреагировали на планы артистки, напомнив ей о провале на Евровидении.